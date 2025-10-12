Вэнс не исключил снятие китайских фирм с бирж США по инициативе Трампа

Вице-президент США Джей Ди Вэнс не исключил, что президент Дональд Трамп может рассмотреть ограничения в отношении китайских фирм, связанных с вооруженными силами КНР. В частности, господин Трамп рассмотрит варианты со снятием их с американской биржи.

«Президент открыт для всех вариантов и, разумеется, будет решительно отстаивать интересы Америки»,— сказал господин Вэнс в интервью Fox News.

11 октября господин Трамп пообещал ввести 100-процентные пошлины на товары из КНР. Постановление начнет действовать с 1 ноября. Американский президент утверждает, что это — ответ на недавнее распоряжение властей КНР о контроле за редкоземельными металлами, которое Дональд Трамп назвал «моральным позором».

