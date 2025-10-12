Жители Ульяновской области за неделю отдали мошенникам 33,2 млн рублей

За неделю 4 октября по 9 октября жители Ульяновской области отдали мошенникам более 33,2 млн руб.

Такая сумма следует из поступивших в течение недели сообщений регионального УМВД о фактах телефонного мошенничества, совершенных в отношении жителей региона.

Рекордной на минувшей неделе стала сумма, отданная мошенникам молодым успешным предпринимателем, имеющим отношение к одной из крупных торговых сетей. В минувшую пятницу 35-летний бизнесмен сообщил полиции, что 2 октября он в мессенджере получил сообщение от якобы своего руководителя, который в переписке сообщил, что «выявлена попытка хищения средств предпринимателя», в связи с чем с гражданином свяжется сотрудник ФСБ, на вопросы которого следует ответить. После этого пострадавшему позвонил другой мошенник, который представился сотрудником ФСБ и убедил пострадавшего в необходимости срочно перенести денежные средства на «безопасные» счета. Молодой человек поверил, обналичил через банкомат собственные сбережения и в течение недели при помощи другого банкомата перевел на 86 различных счетов мошенников 21,7 млн руб. Только после этого он решил позвонить своему начальнику, который ответил, что ничего ему в мессенджере не писал.

В полиции отмечают, что мошенники продолжают использовать старые отработанные схемы в разных вариациях, которые заканчиваются одинаково — убеждениями в необходимости перевода средств на «безопасные счета» (которые на самом деле являются счетами мошенников) или передачей наличных курьеру.

Андрей Васильев