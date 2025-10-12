Более 200 участников протеста оппозиции задержаны в Кот-д'Ивуаре

Полиция задержала по меньшей мере 237 участников протестов в Кот-д'Ивуаре, передает Associated Press (AP) заявление министра внутренних дел генерала Вагондо Диоманде. Во время телеэфира он сообщил, что протесты были незаконными и все задержанные будут «привлечены к ответственности за свои действия».

Митинг организовали в преддверии президентских выборов. Его участники обвиняли нынешнее правительство в авторитарном уклоне из-за желания действующего президента страны Алассана Уаттары баллотироваться на еще один срок. «Я пришла на демонстрацию сегодня утром, потому что устала от этой страны. Его время пришло, он (господин Уаттара.— “Ъ”) просто должен уйти»,— сказала AFP одна из участниц протестов.

Протестующие сообщали, что против них применяли слезоточивый газ. По их словам, полицейские организовывали «импровизированные блокпосты» рядом с местом, откуда планировала отправиться процессия.

Через две недели в Кот-д'Ивуаре пройдут выборы президента. Первый тур состоится 25 октября. 83-летний Алассан Уаттара заявил о своем намерении баллотироваться на четвертый срок в июле. Он находится у власти с 2010 года. В этом году избирательная комиссия отстранила от участия в выборах четырех основных деятелей оппозиции, в том числе и бывшего президента Лорана Гбагбо.