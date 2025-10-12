Приквелу «Антона тут рядом» отказали в прокатном удостоверении

Режиссер Любовь Аркус сняла приквел фильма «Антон тут рядом» под названием «Родители тут рядом». Однако фильму отказали в прокатном удостоверении, сообщила она в личном Telegram-канале.

Госпожа Аркус спустя 17 лет вернулась к отснятому материалу и смонтировала двухчасовый фильм. По мнению ее коллег, картина получилась сильнее, чем первая. Режиссер охарактеризовала фильм как историю о больших настоящих чувствах, о том, как человек принимает трагические обстоятельства, делает выбор.

«Этот мой фильм НЕ получил прокатное удостоверение. Его сняли из программ фестивалей, где он был уже заявлен и даже вошел в каталоги. Это меня не очень расстраивает. Главный ужас в том, что я не имею права его показывать»,— написала Любовь Аркус.

После выхода фильма режиссер планировала собрать деньги для помощи одному из героев картины.

