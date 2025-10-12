Российский супертяжеловес прошел на встречную

Опытный российский супертяжеловес Арсланбек Махмудов одержал победу, которая, возможно, позволит ему провести в ближайшем будущем по-настоящему топовый бой. Считается, что в поединке, уверенно выигранном Махмудовым по очкам у британца Дэвида Аллена, на кону стоял шанс встретиться с бывшим королем категории Энтони Джошуа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Арсланбек Махмудов (справа) и Дэвид Аллен

Фото: Andrew Boyers / Reuters Арсланбек Махмудов (справа) и Дэвид Аллен

Фото: Andrew Boyers / Reuters

Бой, который состоялся 11 октября в Шеффилде, стал очень громким событием, по крайней мере для Великобритании. Выяснилось, что, несмотря на то что в этой стране множество, строго говоря, куда более ярких и умелых боксеров, Дэвида Аллена с его непростой биографией, в которой нашлось место даже временному прощанию со спортом из-за потери мотивации и возвращению в него после ее обретения, и бескомпромиссным стилем на родине любят. И горюют, что класса ему все-таки не хватило, чтобы дома справиться с куда более классным оппонентом.

Арсланбек Махмудов — не слишком раскрученная фигура. Но вообще-то именно он сейчас является российским фронтменом супертяжелой категории. Есть еще Мурат Гассиев, который когда-то подавал огромные надежды, но он в последнее время дерется нечасто и против таких соперников, что, как уверенно с ними ни разбирайся, репутацию не укрепишь.

А у Махмудова в его 36 лет в послужном списке есть несколько почетных скальпов противников из того эшелона, что сразу вслед за элитным,— Сэмюэла Питера, Мариуша Ваха, Карлоса Такама.

И он продолжает выступать в режиме весьма интенсивном, сталкиваясь с достаточно известными бойцами, пусть столкновения завершаются не всегда успешно для него. В 2023 году Махмудов уступил нокаутом немцу Агиту Кабайелу, который сейчас в рейтинге лучших супертяжей BoxRec на второй позиции вслед за обладателем статуса абсолютного чемпиона украинцем Александром Усиком, а в 2024-м — итальянцу Гвидо Вьянелло. Но осечки не помешали боксеру ростом под два метра остаться в верхней части всех уважаемых классификаций.

А про вполне вероятный ценный приз, стоявший на кону в его шеффилдском поединке, всем хорошо было известно. Один из самых знаменитых клиентов промоутера Эдди Хирна, организатора шоу,— британец Энтони Джошуа. Это он был лидером супертяжелого веса до того, как в нем появился перешедший из первого тяжелого веса (до 90,7 кг) Усик. Джошуа дважды проиграл украинцу, а после того как летом прошлого года был разгромлен соотечественником Дэниэлем Дюбуа, на ринг не выходил, залечивая травмированное тело и самолюбие. Но Хирн и не собирался скрывать, что подыскивает варианты для любимого боксера, по-прежнему надеясь постепенно вытянуть его наверх. В качестве этих вариантов назывались разные фамилии. Но чаще всего — как раз фамилии участников боя в Шеффилде, что понятно: с обоими Эдди Хирн также работает, устроить матч, чтобы все были довольны,— проще простого.

Поединок между Махмудовым и Алленом, может, и не тянул на эталон правильного бокса, но с насыщенностью всякими интересными событиями проблем в нем не было. Дэвид Аллен, подтверждая представления о себе как о бойце, компенсирующем храбростью дефицит мастерства, все время шел вперед, рискуя нарваться на неприятности, и иногда, разумеется, на них нарывался. Зато с ними соседствовали чрезвычайно плотные попадания по голове и корпусу Арсланбека Махмудова, и они поддерживали интригу: все же когда фаворит пропускает, что угодно может случиться.

Махмудов поставил скорее на аккуратность и надежность, и ставка в итоге сыграла.

Ну да, пару раз он влип в сложные моменты, но этим все и ограничилось, пусть для того, чтобы сдержать порыв Аллена, приходилось и чересчур откровенно «вязать» бушевавшего британца. Такие клинчи, которые регламент не поощряет, кстати, обошлись в два снятых с россиянина очка — в 7-м и 12-м раундах. В иных обстоятельствах, если бы бой был более или менее равным, они могли бы оказаться и роковыми. Но тут, естественно, равенством и не пахло. Арсланбек Махмудов имел или небольшое, или явное преимущество чуть ли не в каждом раунде. А победу с запасом отдали ему все три арбитра — 117:109, 116:110 и 115:111.

Когда же задача была выполнена, Махмудов, отдав должное крепости подбородка Аллена, произнес ровно те слова, которые от него ждали: «Энтони Джошуа, где ты? Я иду за тобой, братишка. Только сообщи мне — когда». Ну да, официально, на телекамеры, бросить вызов престижному оппоненту, если хочешь проверить его, никогда не помешает.

Алексей Доспехов