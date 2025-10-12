Верховный суд отказался смягчить приговор экс-силовикам за теракт в Бакале

Верховный суд России отклонил апелляцию защиты экс-сотрудников Росгвардии и МЧС, осужденных по статье о теракте за поджог здания администрации города Бакал в Челябинской области. Роман Насрыев и Алексей Нуриев будут отбывать назначенные им 19 лет колонии, из которых четыре года — в тюрьме.

Адвокаты настаивали, что поджог в октябре 2022 года был «хулиганством», а не терроризмом. Они требовали переквалифицировать действия на умышленное повреждение имущества. Однако коллегия ВС не нашла оснований для смягчения приговора.

Суд установил, что акция была тщательно спланирована. Фигуранты приобрели компоненты для изготовления зажигательной смеси. Тестировали ее, меняли состав, тренировались метать бутылки, отмечается в решении. Целью было уничтожение картотеки военно-учетного стола для срыва частичной мобилизации.

Согласно материалам дела, в телефонах обвиняемых обнаружена переписка с обсуждением планов «борьбы в подполье». Фигуранты познакомились, играя в одной рок-группе. Осужденные намеревались привлечь к своей деятельности 100-200 человек, указано в материалах дела.

