Террористы зажигали очно и в переписке

Обращаясь в судебную коллегию по делам военнослужащих ВС, адвокаты требовали изменить приговор, вынесенный Роману Насрыеву и Алексею Нуриеву Центральным окружным военным судом 10 апреля 2023 года. Тогда фигурантов признали виновными в теракте и обучении террористической деятельности (ст. 205 и 205.3 УК), назначив каждому по совокупности 19-летние сроки, из которых по четыре года предстояло провести в тюрьме. Кроме того, Роман Насрыев и Алексей Нуриев были лишены званий старшего сержанта полиции в отставке и отставного старшины внутренней службы соответственно.

Фото: Алексей Гаврелюк / ТАСС Роман Насрыев (слева) и Алексей Нуриев

Фото: Алексей Гаврелюк / ТАСС

По данным следствия и гособвинения, фигуранты, получив практические навыки по изготовлению и использованию самодельных зажигательных устройств, использовали их для нападения на здание администрации Бакала. Преступление совершалось в целях дестабилизации деятельности органов власти, уничтожения имущества и документов и создавало опасность гибели человека — находившегося в помещении сторожа.

Адвокаты Алексея Нуриева настаивали на отмене приговора и новом рассмотрении уголовного дела, считая, что суд первой инстанции не установил в действиях фигуранта признаков теракта.

Напротив, согласно выводам следствия, поджог коридора здания никак не мог повлиять на мобилизацию, против которой выступали уральцы, а о том, что в здании находятся люди, они просто не знали, специально выбрав для акции ночное время, чтобы избежать жертв.

Представители Алексея Нуриева утверждали, что в его действиях усматриваются лишь признаки преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 167 (покушение на умышленное уничтожение или повреждение имущества) УК РФ. А при назначении наказания судом были не в полной мере учтены положительные данные о его личности, а также частичное признание им вины и раскаяние.

Адвокаты Романа Насрыева также предлагали переквалифицировать его действия на ст. 167 УК или вовсе хулиганство (ст. 213 УК), отмечая, что в данном случае не было теракта, а видео (его приобщили к делу), на котором заснят мужчина, бросающий бутылки с «коктейлем Молотова», не свидетельствует, что они с напарником снимали, как обучались террористической деятельности.

Изучив доводы защиты и аргументы гособвинения, судебная коллегия ВС не нашла оснований для удовлетворения предложений адвокатов.

Согласно выводам судей, которые опираются в том числе на показания Романа Насрыева, фигуранты полагали, что в здании горадминистрации хранились личные дела лиц, подлежащих мобилизации, которые и хотели уничтожить.

Акция не была спонтанной. Фигуранты приобрели компоненты для изготовления зажигательной смеси. Тестировали ее, меняли состав, тренировались метать бутылки с «коктейлем Молотова». 10 октября 2022 года, изготовив очередную порцию смеси, которой заполнили три бутылки, террористы надели балаклавы, обеспечивающие сокрытие их лиц. Избегая камер видеонаблюдения, Роман Насрыев и Алексей Нуриев около двух часов ночи подошли к зданию администрации, разбили камнем стекло одного из окон на первом этаже и поочередно метнули внутрь здания зажигательные устройства. Одна бутылка разбилась о стену снаружи и не воспламенилась.

Свидетель, находившаяся в здании, услышала крики и звук разбивающегося стекла, увидела из окна у администрации двух мужчин, у одного из которых был рюкзак. Спустившись на первый этаж, она обнаружила на полу осколки бутылки и разгорающийся огонь. Сообщив в противопожарную службу о ЧП, женщина потушила пожар. При этом она рассказала следствию, что опасалась за свою жизнь, так как выход из здания был перекрыт огнем, запасной выход был закрыт, а этаж заполнен едким дымом.

Еще один свидетель сообщил, что в день происшествия, в четыре утра, к нему пришли Алексей Нуриев и Роман Насрыев, от которых сильно пахло бензином (он входил в состав смеси).

Представитель военкомата дал показания, что в здании администрации находится военно-учетный стол военного комиссариата, которым проводились мероприятия, связанные с частичной мобилизацией, а также картотека лиц, пребывающих в запасе.

В случае пожара и уничтожения картотеки на ее восстановление потребовалось бы длительное время, а работа военного стола была бы затруднена.

Наконец, в памяти мобильного телефона Романа Насрыева была обнаружена видеозапись, на которой человек в балаклаве, куртке и камуфляжных штанах, идентичных изъятым из рюкзака Нуриева, бросает три бутылки с «коктейлем Молотова», комментируя их составы. В телефоне нашлась и переписка фигурантов с обсуждением материалов и веществ для тестирования различных составов самодельных зажигательных смесей.

В мобильнике оказалось и обсуждение фигурантов (а они познакомились, играя в одной рок-группе) «борьбы в подполье». Они намеревались привлечь в свой отряд 100–200 человек, что позволит им сделать «много дел», а в случае необходимости принуждать людей присоединиться к их незаконной деятельности под угрозой расстрела.

Николай Сергеев