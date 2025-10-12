Кабмин Израиля: палестинских заключенных отпустят после возвращения заложников

Палестинских заключенных освободят сразу после того, как в Израиль вернутся заложники движения «Хамас». Об этом на брифинге заявила представитель израильского правительства Шош Бедросян. По ее словам, заключенных отправят в Палестину на автобусах.

«Палестинские заключенные будут освобождены, как только Израиль получит подтверждение, что все наши заложники, которые должны быть освобождены завтра (13 октября.— “Ъ”), пересекли границу и находятся в Израиле»,— сказала госпожа Бедросян (цитата по ТАСС).

10 октября вступил в силу режим прекращения огня в секторе Газа. Согласно договоренностям сторон, к утру 13 октября «Хамас» должен вернуть израильской стороне 48 живых или погибших заложников. В ответ Израиль должен освободить 250 палестинцев, приговоренных к пожизненному заключению, и более 1,7 тыс. жителей Газы, арестованных после начала военных действий в октябре 2023 года.

