Песков заявил о беспрерывных контактах России и Азербайджана

Песков: контакты России и Азербайджана не прерывались, проблемы будут разрешены
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что контакты России и Азербайджана никогда полностью не прерывались. По его словам, после встречи президентов Москва ожидает, что накопившиеся вопросы между двумя странами разрешатся «с той или иной скоростью».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
«Контакты полностью не прерывались, они продолжались в том числе по линии администраций, помощников»,— сказал господин Песков в эфире телеканала «Россия 1».
Президент России Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев встретились в Душанбе 9 октября, накануне саммита СНГ «Центральная Азия — Россия». Политики обсудили произошедшую в декабре 2024 года авиакатастрофу самолета AZAL. Президент РФ отметил, что отношения России и Азербайджана в 2025 году развивались успешно по всем направлениям.
