«Бонч»: 95 лет на связи
От телеграфа — к «цифре»
13 октября 1930 года был основан один из ведущих технических вузов России — Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М. А. Бонч-Бруевича (СПбГУТ). В этот день 95 лет назад вышло постановление Совнаркома СССР об организации Ленинградского института инженеров связи (ЛИИС) — так родился знаменитый «Бонч».
Здание Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникаций имени профессора М. А. Бонч-Бруевича на набережной реки Мойки
Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ
Становление флагмана
Рубеж 20-х и 30-х годов — начало индустриализации. За рекордно короткий срок стране предстояло превратиться из сельскохозяйственной в промышленную. Создание специализированного отраслевого института стало ответом на острую потребность молодой советской республики в инженерно-технических кадрах, которые отвечали бы за развитие телефонных сетей и разработку полноценной индустрии средств связи.
Новый вуз — Ленинградский институт инженеров связи — был создан на базе Высших курсов связи, которые с 1929 года размещались в старинном доходном доме М. Ф. Руадзе на набережной Мойки. Тогда же открылся рабочий факультет (рабфак) и техникум связи, составившие с институтом единую структуру — Ленинградский учебный комбинат связи (ЛУКС).
На первый курс было принято 662 человека. В институте организовали четыре факультета: телефонный, телеграфный, радиотехнический и инженерно-экономический.
В 1930-е годы институт прошел этап быстрого организационного и научного становления. Открытие вечернего отделения позволило учиться работающей молодежи. К 1941-му в вузе обучалось уже 1400 студентов, работало 400 преподавателей и сотрудников, действовало 23 кафедры и 40 учебных и научных лабораторий. За первые 10 лет было выполнено более 40 научно-исследовательских работ, опубликовано свыше 30 учебников и монографий, 50 учебных пособий и 152 научные статьи. Вуз подготовил 2155 дипломированных специалистов.
Опередивший время
Профессор Михаил Александрович Бонч-Бруевич
Фото: СПбГУТ
С 1931 года в ЛИИС работал профессор Михаил Александрович Бонч-Бруевич — выдающийся ученый-радиотехник, основатель отечественной радиоламповой промышленности. В 1918-м он организовал и возглавил Нижегородскую радиолабораторию, где под его руководством создали первые советские радиолампы и наладили их серийное производство. Он разработал методы расчета и конструирования вакуумных ламп, что позволило стране добиться в этой сфере технологической независимости.
В ЛИИС Бонч-Бруевич начинал с должности профессора кафедры теоретической радиотехники, а впоследствии заведовал радиофакультетом и был заместителем директора института по учебной части. Ученый внес вклад не только в развитие научной деятельности вуза, но и в совершенствование учебной работы: он выстроил учебные планы, обеспечил научное и методическое руководство кафедрами. К сожалению, в марте 1940 года Михаил Александрович умер в возрасте 52 лет от последствий инфаркта.
К тому времени Бонч-Бруевича уже признавали как лидера в области отечественной радиотехники, и выбор его имени для вуза стал закономерным и символичным актом. Ленинградский электротехнический институт связи (ЛЭИС), становлению которого ученый посвятил последние годы жизни, был переименован в его честь в июне 1940-го.
После войны институт не только восстановил деятельность, но и совершил ряд научных прорывов, во многом благодаря Павлу Шмакову — доктору технических наук, инициатору и бессменному руководителю кафедры телевидения. Еще в 1933 году, задолго до своих главных открытий, Павел Шмаков совместно с Петром Тимофеевым создал передающую телевизионную трубку — супериконоскоп, обеспечив приоритет СССР в этой области.
Лаборатория кафедры радиотехники
Фото: СПбГУТ
В 1947-м он теоретически обосновал идею спутникового телевидения, доказав, что для обслуживания целого земного шара понадобится всего три спутника. Практическим воплощением его работы стала первая в СССР экспериментальная передача цветного изображения, успешно проведенная в Ленинграде 7 ноября 1952 года. Монография Павла Шмакова «Основы цветного и объемного телевидения», вышедшая в 1954-м, описывала новейшие разработки систем и устройств, которые определили направления развития телевизионной техники в середине XX века.
Ведущий научный центр
В 1950–1980-е ЛЭИС закрепил за собой статус ведущего научного центра страны. В 1959 году ученые и сотрудники вуза спроектировали и построили первую в СССР опытную линию тропосферной связи. В 1964-м был образован деканат по работе с иностранными студентами. В 1965 году институт удостоился Диплома почета ВДНХ СССР. В 1973-м коллектив авторов учебника «Телевидение» удостоился Государственной премии. В 1978–1992 годах ЛЭИС включался в число ведущих вузов по научной работе и награждался переходящим Красным Знаменем. В 1985 году начальник отдела Юрий Карпешко получил премию Совета Министров СССР за разработку комплекса оборудования скоростной передачи газет.
Новый корпус СПбГУТ на проспекте Большевиков
Фото: СПбГУТ / wikipedia.org
В XXI веке Университет телекоммуникаций им. проф. М. А. Бонч-Бруевича не только сохраняет лидирующие позиции в отрасли, но и динамично развивается на новых направлениях. Важным событием стало введение в эксплуатацию в 2014 году учебно-лабораторного корпуса площадью почти 27 тыс. кв. м. Университет получает патенты на изобретения и развивает партнерство с крупнейшими ИТ-компаниями. Из вуза, который сочетает инновационные подходы к обучению с сохранением лучших традиций отечественной высшей школы, каждый год выпускаются около 2 тыс. специалистов.
В 2025-м в рамках направления «Информатика и вычислительная техника» открылся новый профиль бакалавриата — «Анализ данных и прикладной искусственный интеллект». По направлению «Биотехнические системы и технологии» на контрактной основе была запущена программа магистратуры «Интеллектуальные биотехнические системы».