К читателям газеты «Коммерсантъ»

Праздник Торы

Дорогие друзья! Поздравляю вас с наступающими праздниками Шмини Ацерет и Симхат Тора! В праздник Симхат Тора завершается годичный цикл чтения Торы — и сразу же начинается заново. В честь этого принято веселиться, доставать из ковчега свитки Торы и устраивать с ними танцы: мудрецы учат, что мы должны в буквальном смысле стать ногами Торы.

Существуют заповеди, которые требуют от нас окружить себя словами Торы: «Да будут в сердце твоем слова эти... И повторяй их детям твоим, и произноси их, сидя в доме своем, и идя дорогою, и ложась, и вставая. Повяжи их знаком на руку твою, и да будут они украшением над глазами твоими. И напиши их на косяках дома твоего и на воротах твоих». Отрывок с этими заповедями мы читаем дважды в день в молитве «Шма Исраэль» («Слушай, Израиль»), помещаем в мезузы (небольшие футляры, прикрепленные к косякам дверей) и в коробочки тфилин, которые еврейские мужчины каждый день надевают на руку и повязывают вокруг головы. Перечисленные заповеди делают акцент на наших мыслях и действиях: чтобы наши намерения были праведны и чтобы мы совершали хорошие дела. Но бывает так, что в неподходящем месте или в неправильном окружении наши самые искренние и чистые поступки оказываются бесполезны, а бывает, что мы сами идем в неверном направлении, и тогда наши добрые стремления не могут реализоваться. Поэтому «быть ногами Торы» — это не только обычай праздника, но и руководство для жизни. Мы должны каждый день сверяться, идем ли мы вместе с Торой в верном направлении, чтобы постигать Б-жественную мудрость, чтобы думать и действовать правильно и чтобы все наши усилия не были напрасными. Поздравляю вас с праздником Симхат Тора и желаю, чтобы в этот день ваша душа наполнилась искренней светлой радостью! Пусть духовные ценности будут для вас главным ориентиром в гармоничной и счастливой жизни. Крепкого здоровья и хороших событий! Щедрых благословений Всевышнего!

Президент Федерации еврейских общин России, раввин Александр Борода