Песков: в связи с украинским вопросом со всех сторон нагнетается напряженность

Россия готова к мирному урегулированию конфликта на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину. По его словам, президент США Дональд Трамп также поддерживает идею переговоров, но Киев и Европа не проявляют готовности к диалогу.

«Российская сторона продолжает говорить о том, что мы готовы к мирному урегулированию. Трамп все время говорит о необходимости садиться за стол переговоров. Из этого мы делаем вывод, что он сохраняет политическую волю к решению вопроса политико-дипломатическим путем. Но европейцы и киевский режим демонстрируют абсолютное нежелание что-то делать в этом русле»,— отметил Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь российского президента подчеркнул, что нынешняя ситуация вокруг урегулирования на Украине очень напряженная и драматичная, так как с разных сторон нагнетается напряженность. «Сейчас действительно очень драматичный момент с точки зрения того, что со всех сторон нагнетается напряженность»,— добавил господин Песков.