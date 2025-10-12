Член СПЧ Ева Меркачева: выход Артамонова на свободу — это очень опасная ситуация

Вышедший на свободу ижевский серийный убийца Юрий Артамонов представляет серьезную опасность для общества, заявила член Совета по правам человека (СПЧ) Ева Меркачева изданию NEWS.RU. По ее словам, маньяк, получивший прозвище «ижевский Раскольников» за серию убийств пожилых женщин топором в 1990-е, за 25-летний срок заключения мог лишиться возможности полноценно социализироваться.

«Выход Артамонова на свободу — это очень опасная ситуация, потому что человек, совершивший насильственные преступления и пробывший за решеткой четверть века, представляет серьезную угрозу обществу и себе <...> За это время его навыки взаимодействия с миром если не окончательно атрофировались, то находятся на грани»,— сказала госпожа Меркачева.

Член СПЧ указывает, что бывший заключенный не приспособлен к жизни в современном мире. «У Артамонова множество проблем, начиная от того, что он не умеет пользоваться ни телефоном, ни компьютером, он не может даже нигде зарегистрироваться»,— добавила госпожа Меркачева. Она назвала «серьезной недоработкой со стороны ФСИН, общества и государства» положение Артамонова, который, являясь бездомным, скитается и не может трудоустроиться.

Она отмечает, что администрации колонии должна была последние несколько лет срока помогать Артамонову готовиться к освобождению: среди прочего вести разговоры о жизненных перспективах, условиях жизни на воле и способах заработка.

Напомним, как выяснил «Ъ-Удмуртия», Юрий Артамонов освободился еще в 2024 году. Всего он отсидел 25 лет и один месяц.

По архивным данным, Юрий Артамонов в 1990-е убил пятерых человек и совершил четыре покушения. Все преступления Артамонова совершались по одному сценарию: он надевал спецодежду сантехника из ЖЭКа и проникал в квартиры пожилых людей, после чего наносил жертвам удары топором и выносил из жилья ценные вещи. Его поймали в марте 1997 года по фотороботу, который помогла составить одна из выживших жертв.

Правоохранители смогли доказать причастность серийного убийцы к 21 преступлению: помимо убийств и покушений, Артамонов занимался кражами и разбоем.

Артамонова признали вменяемым. В ноябре 1997 года Верховный суд Удмуртии приговорил его к смертной казни. Была подана кассационная жалоба. Тогдашний президент Борис Ельцин подписал указ о помиловании, Артамонову заменили смертную казнь на 25 лет лишения свободы в исправительной колонии (далее срок снизили до 22 лет и 10 месяцев). Наказание он отбывал в Сарапуле.

В 2017 году Артамонов вышел на свободу по УДО, однако спустя некоторое время украл велосипед и 890 руб. с одного участка. Потом, уточняет «Shot», он вломился в квартиру женщины и забрал 1 тыс. руб. После этого его вновь задержали и посадили на три года и один месяц в исправительную колонию в Ижевске.