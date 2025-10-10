Стало известно, когда выпустили серийного маньяка из Ижевска Юрия Артамонова

Серийный убийца Юрий Артамонов, известный как «ижевский Раскольников», вышел из колонии, подтвердили «Ъ-Удмуртия» в региональном УФСИН. Маньяк, убивавший пожилых женщин топором в 1990-е, освободился еще в 2024 году.

«Артамонов освободился уже после второго срока. Всего он отсидел 25 лет и один месяц. После выхода из колонии бывший зэк не смог устроиться на работу и теперь скитается по Ижевску, его видели спящим на улице»,— пишет Telegram-канал «Shot».

По архивным данным, Юрий Артамонов в 1990-е убил пятерых человек и совершил четыре покушения. Все преступления Артамонова совершались по одному сценарию: он надевал спецодежду сантехника из ЖЭКа и проникал в квартиры пожилых людей, после чего наносил жертвам удары топором и выносил из жилья ценные вещи. Его поймали в марте 1997 года по фотороботу, который помогла составить одна из выживших жертв.

Правоохранители смогли доказать причастность серийного убийцы к 21 преступлению: помимо убийств и покушений, Артамонов занимался кражами и разбоем.

Артамонова признали вменяемым. В ноябре 1997 года Верховный суд Удмуртии приговорил его к смертной казни. Была подана кассационная жалоба. Тогдашний президент Борис Ельцин подписал указ о помиловании, Артамонову заменили смертную казнь на 25 лет лишения свободы в исправительной колонии (далее срок снизили до 22 лет и 10 месяцев). Наказание он отбывал в Сарапуле.

В 2017 году Артамонов вышел на свободу по УДО, однако спустя некоторое время украл велосипед и 890 руб. с одного участка. Потом, уточняет «Shot», он вломился в квартиру женщины и забрал 1 тыс. руб. После этого его вновь задержали и посадили на три года и один месяц в исправительную колонию в Ижевске.