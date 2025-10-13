Армейцы победили одним броском

В центральном матче недели регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ встречались финалисты розыгрыша прошлого сезона — «Зенит» и ЦСКА. Сильнейший в противостоянии грандов российского баскетбола выявился только на последней секунде, после того как форвард армейцев Антон Астапкович выдал безумное трехочковое попадание и принес своей команде победу со счетом 85:84.

Действующий чемпион Единой лиги ВТБ ЦСКА и «Зенит», который армейцы и обыграли в финальной серии прошлого чемпионата, в новом сезоне уже успели пересечься. Причем в матче, в котором на кону стоял трофей — Суперкубок лиги. Та игра, впрочем, надежды на то, что она обернется битвой титанов, не оправдала. ЦСКА, в отличие от петербуржцев, затеявших солидную перекройку состава, сохранивший костяк коллектива и ограничившийся точечным усилением, смотрелся гораздо более слаженной командой и легко победил. С того момента прошло меньше трех недель, и непросто было рассчитывать на то, что соотношение сил команд претерпит за столь короткий срок значительные изменения. К тому же «Зенит» к воскресному матчу остался сразу без двух важнейших игроков: из-за травм выбыли Трент Фрейзер и главное приобретение клуба в межсезонье Ненад Димитриевич.

«Зенит» тем не менее и в ослабленном составе смотрелся более чем прилично. Отчасти благодаря тому, что у петербуржцев очень неплохо получались дальние броски (скажем, Александр Щербенёв до большого перерыва выбросил четыре попытки и три из них достигли цели). Отчасти за счет уверенной игры Алекса Пойтресса. Зенитовский «большой» крайне редко промахивался. Что касается ЦСКА, то какой-то один герой у команды не вырисовывался. Разве что чуть выделялся Антон Астапкович, но не столько попаданиями, сколько выверенными передачами. Но герой ЦСКА и не требовался. Армейская машина и без него работала без особых сбоев. Впрочем, и на полную мощность она не выходила. Как следствие, лидер в этом матче менялся с пугающей частотой (всего за матч таких смен было больше двух десятков).

Первым как-то расшатать равновесие попытался «Зенит». В конце второй четверти хозяевам удался возникший словно из ниоткуда рывок. После очередного удачного броска Пойтресса «Зенит» повел с отрывом в 10 очков. ЦСКА ответил тут же. И пары минут не прошло, как от перевеса хозяев почти ничего не осталось. Интересно, что и после большого перерыва гости не успокоились, продолжали давить, вышли вперед и вообще чуть было не отправили «Зенит» в нокдаун, а его главного тренера Александра Секулича (он чрезвычайно эмоционально реагировал на осечки своих подопечных) за порцией успокоительного.

Эмоции Секулича, впрочем, на игроков «Зенита» оказали бодрящее действие, и хозяева выдали свой рывок — 10:0. Снова не без помощи дальних бросков. Звание главного снайпера «Зенита» у Щербенёва на время перехватил Андрей Воронцевич (за матч у него пять дальних попаданий, всего на одно меньше его личного рекорда). В итоге игра вернулась к прежнему режиму хрупкого, но при этом одновременно стабильного равновесия. Его не смог сломать ни очередной мини-рывок ЦСКА, завершившийся красивейшим попаданием с фолом в исполнении Мело Тримбла, ни отличная игра Щербенёва, в течение полуминуты набравшего пять очков (матч он завершил с двумя личными рекордами — 5 дальних попаданий и 21 очко в активе). Но был момент, когда казалось, что чаша весов все же склонится на сторону «Зенита». Астапкович набедокурил при введении мяча в игру, и армейцы тут же были наказаны. В итоге за девять секунд до сирены гости проигрывали два очка. Наставник ЦСКА Андреас Пистиолис в тайм-ауте четко говорил своим игрокам: не форсировать трехочковую попытку, сыграть надежно, попытаться перевести матч в овертайм. А вот Астапкович взял и не послушался, пальнул из неудобного положения — и попал, когда до сирены оставалось 0,3 секунды.

Так в одночасье из потенциального антигероя матча он превратился в человека, который принес ЦСКА красивую победу со счетом 85:84.

