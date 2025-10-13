Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Армейцы победили одним броском

ЦСКА добыл победу над «Зенитом» на последней секунде матча

В центральном матче недели регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ встречались финалисты розыгрыша прошлого сезона — «Зенит» и ЦСКА. Сильнейший в противостоянии грандов российского баскетбола выявился только на последней секунде, после того как форвард армейцев Антон Астапкович выдал безумное трехочковое попадание и принес своей команде победу со счетом 85:84.

Победу над «Зенитом» ЦСКА принес трехочковый Антона Астапковича (справа) за 0,3 секунды до окончания матча

Победу над «Зенитом» ЦСКА принес трехочковый Антона Астапковича (справа) за 0,3 секунды до окончания матча

Победу над «Зенитом» ЦСКА принес трехочковый Антона Астапковича (справа) за 0,3 секунды до окончания матча

Действующий чемпион Единой лиги ВТБ ЦСКА и «Зенит», который армейцы и обыграли в финальной серии прошлого чемпионата, в новом сезоне уже успели пересечься. Причем в матче, в котором на кону стоял трофей — Суперкубок лиги. Та игра, впрочем, надежды на то, что она обернется битвой титанов, не оправдала. ЦСКА, в отличие от петербуржцев, затеявших солидную перекройку состава, сохранивший костяк коллектива и ограничившийся точечным усилением, смотрелся гораздо более слаженной командой и легко победил. С того момента прошло меньше трех недель, и непросто было рассчитывать на то, что соотношение сил команд претерпит за столь короткий срок значительные изменения. К тому же «Зенит» к воскресному матчу остался сразу без двух важнейших игроков: из-за травм выбыли Трент Фрейзер и главное приобретение клуба в межсезонье Ненад Димитриевич.

«Зенит» тем не менее и в ослабленном составе смотрелся более чем прилично. Отчасти благодаря тому, что у петербуржцев очень неплохо получались дальние броски (скажем, Александр Щербенёв до большого перерыва выбросил четыре попытки и три из них достигли цели). Отчасти за счет уверенной игры Алекса Пойтресса. Зенитовский «большой» крайне редко промахивался. Что касается ЦСКА, то какой-то один герой у команды не вырисовывался. Разве что чуть выделялся Антон Астапкович, но не столько попаданиями, сколько выверенными передачами. Но герой ЦСКА и не требовался. Армейская машина и без него работала без особых сбоев. Впрочем, и на полную мощность она не выходила. Как следствие, лидер в этом матче менялся с пугающей частотой (всего за матч таких смен было больше двух десятков).

Первым как-то расшатать равновесие попытался «Зенит». В конце второй четверти хозяевам удался возникший словно из ниоткуда рывок. После очередного удачного броска Пойтресса «Зенит» повел с отрывом в 10 очков. ЦСКА ответил тут же. И пары минут не прошло, как от перевеса хозяев почти ничего не осталось. Интересно, что и после большого перерыва гости не успокоились, продолжали давить, вышли вперед и вообще чуть было не отправили «Зенит» в нокдаун, а его главного тренера Александра Секулича (он чрезвычайно эмоционально реагировал на осечки своих подопечных) за порцией успокоительного.

Эмоции Секулича, впрочем, на игроков «Зенита» оказали бодрящее действие, и хозяева выдали свой рывок — 10:0. Снова не без помощи дальних бросков. Звание главного снайпера «Зенита» у Щербенёва на время перехватил Андрей Воронцевич (за матч у него пять дальних попаданий, всего на одно меньше его личного рекорда). В итоге игра вернулась к прежнему режиму хрупкого, но при этом одновременно стабильного равновесия. Его не смог сломать ни очередной мини-рывок ЦСКА, завершившийся красивейшим попаданием с фолом в исполнении Мело Тримбла, ни отличная игра Щербенёва, в течение полуминуты набравшего пять очков (матч он завершил с двумя личными рекордами — 5 дальних попаданий и 21 очко в активе). Но был момент, когда казалось, что чаша весов все же склонится на сторону «Зенита». Астапкович набедокурил при введении мяча в игру, и армейцы тут же были наказаны. В итоге за девять секунд до сирены гости проигрывали два очка. Наставник ЦСКА Андреас Пистиолис в тайм-ауте четко говорил своим игрокам: не форсировать трехочковую попытку, сыграть надежно, попытаться перевести матч в овертайм. А вот Астапкович взял и не послушался, пальнул из неудобного положения — и попал, когда до сирены оставалось 0,3 секунды.

Так в одночасье из потенциального антигероя матча он превратился в человека, который принес ЦСКА красивую победу со счетом 85:84.

Александр Петров

Регулярный чемпионат Единой лиги ВТБ

«Самара»—«Парма» 57:107. УНИКС—«Уралмаш» 76:70. МБА-МАИ—«Локомотив-Кубань» 85:88. «Зенит»—ЦСКА 84:85.

Турнирная таблица

И В П % побед

1. УНИКС 3 3 0 100

2. МБА-МАИ 4 3 1 75,0

3. «Локомотив-Кубань» 4 3 1 75,0

4. ЦСКА 3 2 1 66,7

5. «Автодор» 3 2 1 66,7

6. «Парма» 4 2 2 50,0

7. «Зенит» 3 1 2 33,3

8. «Уралмаш» 3 1 2 33,3

9. «Нижний Новгород» 3 1 2 33,3

10. «Енисей» 3 0 3 0,0

11. «Самара» 3 0 3 0,0

