Паслер, Моор и Жога поздравили аграриев с Днем работника сельского хозяйства

Губернатор Денис Паслер поздравил с профессиональным праздником 40 тыс. работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности в Свердловской области. По его словам, регион обеспечивает себя всеми основными продуктами и активно экспортирует их. «Уральские молочные и мясные продукты, хлебобулочные и кондитерские изделия известны за пределами России. География экспорта продукции агропромышленного комплекса области составляет около 20 стран»,— пояснил господин Паслер в своем Telegram-канале.

Губернатор добавил, что регион занимает седьмое место по производству молока в России и первое в Уральском федеральном округе (УрФО), четвертое место по производству куриных яиц в стране (1,6 млн в год) и 11 место по производству картофеля. «Совместными усилиями мы решаем задачу главы государства по импортозамещению и обеспечению продовольственной безопасности страны, производству свежих и натуральных продуктов для людей»,— подчеркнул Денис Паслер. Глава региона заверил, что власти сделают жизнь 40 тыс. аграриев, которые проживают в малых городах и сельских территориях, «максимально комфортной».

Губернатор Александр Моор отметил, что Тюменская область вносит весомый вклад в развитие российского агропромышленного комплекса (АПК). «В регионе растут объемы производства, обновляется техника, развивается переработка, внедряются современные технологии. Продолжаем создавать условия для развития села и повышения престижа сельскохозяйственных профессий»,— написал он в своем Telegram-канале.

Полномочный представитель президента Артем Жога подчеркнул, что УрФО вышел на полное самообеспечение по мясу, картофелю и яйцам, в Арктике наладили производство молока. «В полях завершается уборочная кампания. Можно с уверенностью говорить, что урожайность гораздо выше прошлогодних показателей. Это значит, что собрано больше зерна, картофеля и других овощей»,— пояснил он в своем Telegram-канале.

Господин Жога добавил, что власти покажут результаты работы сельского хозяйства на агропромышленной выставке УрФО, которая пройдет с 29 по 31 октября на площадке выставочного комплекса «Екатеринбург-Экспо». «Всех приглашаю!»,— добавил полпред.

Василий Алексеев