В Нижегородской области продолжают упразднять покинутые поселки

Заксобрание Нижегородской области рассмотрит проект закона об упразднении сельского поселка Полевой в составе рабочего поселка им. Степана Разина в Лукояновском округе. Документ опубликован в базе законопроектов регионального парламента.

Из пояснительной записки следует, что в Полевом никто не живет с 2008 года и перспектив восстановления населенного пункта нет. Фактически поселок прекратил существование.

Как писал «Ъ-Приволжье», в сентябре 2025 года депутаты заксобрания проголосовали за упразднение поселка станции Лесогорск в Шатковском округе и поселка Пиштань Стародудкинского сельсовета в Шарангском округе. В мае был упразднен поселок Школьный Пуреховского сельсовета в Чкаловске.

Владимир Зубарев