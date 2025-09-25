В Шатковском и Шарангском округах упразднили по одному поселку
В Нижегородской области упразднили еще два населенных пункта. Заксобрание 25 сентября согласовало инициативы властей Шатковского и Шарангского округов.
Фото: Яндек.Карты
В Шатковском округе упраздняют поселок станции Лесогорск, где нет ни жителей, ни недвижимости с 2003 года. Населенный пункт находился около железнодорожной станции примерно в двух километрах от одноименного рабочего поселка.
В Шарангском округе упраздняют поселок Пиштань Стародудкинского сельсовета, где похозяйственные книги не открывались с 1991 года.
Как писал «Ъ-Приволжье», в мае депутаты одобрили упразднение поселка Школьный Пуреховского сельсовета в Чкаловске.