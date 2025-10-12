В Ростовской области появится завод по производству крахмала и фруктозы в 2026 году
Ростовская компания «Амирост» планирует ввести в эксплуатацию комплекс по глубокой переработке кукурузы в Азове в 2026 году.. Объем вложений составит почти 35 млрд руб. Проект обсудили на заседании Совета по инвестициям при губернаторе Ростовской области.
Согласно данным пресс-службы регионального правительства, производительность предприятия достигнет 1,3 тыс. тонн в сутки. Завод будет выпускать крахмал и продукты на его основе — нативный и модифицированный крахмал, декстрозу, кристаллическую фруктозу, фруктозный сироп и кукурузный глютен. Общий годовой выпуск составит 322 тыс. тонн, из которых 30–40% направят на экспорт.
Финансирование осуществляется из двух источников: собственные средства инвестора и льготный кредит Министерства сельского хозяйства России для экспортеров. Компании одобрили заем в размере 33 млрд руб. под 7,1% годовых. На данный момент освоено 11 млрд руб.
«Подготовлена проектно-сметная документация, получено положительное заключение экспертизы, разрешение на строительство и заключение Роспотребнадзора об установлении санитарно-защитной зоны. Подрядчик приступил к работам на площадке»,– говорится в сообщении.
По информации «СПАРК-Интерфакс», ООО «Амирост» на 94% принадлежит московскому АО «Амирост холдинг». В 2024 году выручка компании составила 84,5 млн руб., прибыль — 76,2 млн руб.