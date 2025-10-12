В Теннесси при взрыве на военном заводе погибли 16 человек

В результате взрыва на военном заводе в американском штате Теннесси погибли 16 человек, передает Associated Press сообщение местных властей. Среди сотрудников завода, которые в момент происшествия находились на рабочем месте, выживших нет.

Взрыв на заводе компании Accurate Energetic Systems произошел больше суток назад. На его месте остались лишь «тлеющие обломки искореженного металла» и сгоревшие автомобили, сообщает AP. Причина взрыва неизвестна. Шериф округа Хамфрис Крис Дэвис сообщил, что расследование причин этого происшествия может занять месяцы.

Accurate Energetic занимается разработкой, производством, хранением разных видов взрывчатки для использования в военных целях, в авиакосмической отрасли и для коммерческого рынка сноса. Это не первый подобный случай на предприятии — в 2014 году на заводе также прогремел взрыв, но, как заявляли местные власти, он был «незначительным».