Власти Теннесси сообщают о «множестве жертв» взрывов на заводе

Несколько человек погибли после того, как рано утром на заводе по производству взрывчатых веществ компании Accurate Energetic Systems в штате Теннесси прогремели взрывы. «У нас есть несколько пропавших без вести, и есть несколько погибших»,— заявил в ходе пресс-конференции шериф округа Хамфрис Крис Дэвис, добавив, что «будет очень большое расследование». Его цитирует BBC. Местные СМИ сообщают, что пропавшими без вести считаются как минимум 19 человек. Причины взрыва пока неизвестны.

Завод компании Accurate Energetic Systems, на котором произошел взрыв

Фото: Кадр трансляции Завод компании Accurate Energetic Systems, на котором произошел взрыв

Взрыв на заводе Accurate Energetic Systems в 90 км от столицы штата Нашвилла прогремел в 7:45 утра по местному времени. За ним последовало несколько менее мощных взрывов. Кадры с вертолета, публикуемые BBC, показывают, что взрывами полностью уничтожено одно большое здание на территории завода, серьезно пострадала обширная территория вокруг него, парковка и автомобили на ней. Все дороги, ведущие к заводу перекрыты, территория предприятия оцеплена. На месте работает полиция и сотрудники федерального Бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ.

Accurate Energetic Systems основана в 1980 году. Занимается разработкой, производством, хранением разных видов взрывчатки для использования в военных целях, в авиакосмической отрасли и для коммерческого рынка сноса. На территории завода размещаются восемь больших производственных зданий и лаборатория. У компании сейчас несколько оборонных контрактов «на несколько миллионов долларов» от правительства США на обеспечение армии и флота различными взрывчатыми веществами и устройствами. На заводе уже однажды был взрыв — в 2014 году, но, как отмечают местные власти, он был «незначительным».

Алена Миклашевская