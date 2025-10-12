На содержание дорог общего пользования в Марий Эл выделили 1,6 млрд рублей

На работы по содержанию автомобильных дорог общего пользования в Республике Марий Эл выделили 1,6 млрд руб. Всего на портале госзакупок размещено четыре соответствующих тендера.

Всего в перечне насчитывается 440 объектов, включая подъезд к Йошкар-Оле, подъезд к пристани «Козьмодемьянск», дороги «Йошкар-Ола — Уржум» и «Йошкар-Ола — Санчурск» и другие.

В перечень работ входит ямочный ремонт, восстановление покрытия, содержание обочин и дренажных систем, обслуживание дорожной инфраструктуры (знаки, ограждения, остановки), а также покос травы и вырубка растительности.

Работы по зимнему содержанию должны быть выполнены в периоды с 1 декабря 2025 года по 15 апреля 2026 года и с 15 октября по 30 ноября 2026 года. Работы по весенне-летне-осеннему содержанию запланированы с 16 апреля по 14 октября 2026 года. Средства выделяются из бюджета Республики Марий Эл.

Ранее пресс-служба главы республики сообщала «Ъ Волга-Урал», что в 2025 году на ремонт и содержание дорог в Марий Эл планируется выделить 6,79 млрд руб.

Влас Северин