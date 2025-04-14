В 2025 году на ремонт и содержание дорог Марий Эл направят 6,8 млрд рублей

В 2025 году на ремонт и содержание дорог в Республике Марий Эл планируется выделить 6,79 млрд руб. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщила пресс-служба главы республики Юрия Зайцева.

На содержание дорог регионального и межмуниципального значения, включая искусственные сооружения направят 2,15 млрд руб.

В рамках региональной программы «Региональная и местная дорожная сеть» нацпроекта «Инфраструктура для жизни» предусмотрено 2,4 млрд руб. На эти средства планируется привести в нормативное состояние 72 км дорог регионального значения на сумму 1,46 млрд руб. Все объекты уже законтрактованы.

В 2025 году в республике завершат реконструкцию моста через реку Немда на 70 км автодороги Йошкар-Ола — Уржум протяженностью 59,2 м, а также моста через реку Ексейка на 57 км трассы Оршанка — Пектубаево — Новый Торъял длиной 37,2 м. Подрядчики по этим объектам уже определены.

Также будут завершены работы по ремонту двух искусственных сооружений на автодороге Йошкар-Ола — Уржум через реки Арыпка и Касмер. Компания «Мостремстрой» приступит к работам после наступления благоприятных погодных условий.

Влас Северин