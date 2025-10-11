Свыше 3 тысяч человек посетили 17-ый форум «Юридическая неделя на Урале»

Более 3 тыс. человек приняли участие в XVII всероссийском форуме «Юридическая неделя на Урале», который проходил с 6 по 11 октября на более чем 50 площадках в Свердловской области, сообщили в свердловском реготделении «Ассоциации юристов России». Представители органов госвласти и местного самоуправления, правоохранительных органов и судейского сообщества, юридической науки и практикующие юристы подготовили предложения по совершенствованию правовых механизмов и наметили совместные проекты.

Фото: Пресс-служба свердловского реготделения «Ассоциация юристов России» Слева направо: свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова, митрополит Евгений, бизнес-омбудсмен в регионе Елена Артюх, ректор УрГЮУ Владимир Бублик, министр образования в Свердловской области Светлана Тренихина.

Губернатор Денис Паслер в обращении к участникам форума отметил, что сохранение «исторической памяти» является приоритетной задачей для юридического и правозащитного сообщества. «В центре вашего внимания укрепление традиционных духовно-нравственных ценностей, защита исторической памяти. Одна из ключевых задач государства состоит в том, чтобы сберечь уникальное культурное наследие России, оказать противодействие любым попыткам исказить историю нашей страны»,— зачитал слава главы региона директор департамента по обеспечению деятельности мировых судей Свердловской области Алексей Намятов. Ректор Уральского государственного юридического университета (УрГЮУ) Владимир Бублик поддержал важность участия юристов в обсуждении темы, подчеркнув, что она «волнует всех».

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в регионе Елена Артюх отметила, что в 2026 году форум будет «еще более увлекательным и насыщенным». «Ежегодно в октябре Екатеринбург собирает гостей практически со всей страны — теперь мы с уверенностью называем наш форум всероссийским. С каждым новым форумом расширяется его география и тематика, мы стремимся внедрять инновационные форматы», — сказала бизнес-омбудсмен.

С 6 по 11 октября в рамках форума прошло 53 мероприятия. Свыше 3 тыс. человек посетили форсайт-сессии, круглые столы, рабочие совещания, дискуссионные площадки, экспертные обсуждения, дебаты и вебинары.

Впервые форум «Юридическая неделя на Урале» прошел в 2009 году. Его целью является объединить юристов для обмена мнениями и создания новых совместных проектов по оказанию правовой помощи населению.

Василий Алексеев