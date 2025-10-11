Россияне вышли в финал крупного турнира по Counter-Strike 2
Team Falcons обыграла MOUZ со счетом 2:0 в полуфинале ESL Pro League Season 22 и впервые вышла в гранд-финал турнира. В интернациональном составе Team Falcons выступают два российских игрока — Илья «m0NESY» Осипов и Максим «kyousuke» Лукин. m0NESY внес решающий вклад в победу и был признан лучшим игроком матча.
Игроки Team Falcons Илья «m0NESY» Осипов (справа) и Максим «kyousuke» Лукин
Фото: @m0nesy13
ESL Pro League Season 22 — одно из крупнейших соревнований по Counter-Strike 2, проходящее с 27 сентября по 12 октября в Стокгольме. Призовой фонд турнира — $400 тыс.
Team Spirit с россиянами sh1ro, donk, chopper, zweih и тренером hally смогла выйти в плей-офф, но проиграла в четвертьфинале FaZe Clan со счетом 0:2.
Финал состоится 12 октября, Team Falcons сыграют с победителем матча FaZe Clan — Team Vitality.