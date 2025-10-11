Макрон посетит Египет 13 октября в знак поддержки соглашения по Газе

Президент Франции Эмманюэль Макрон посетит 13 октября Шарм-эш-Шейх. Цель поездки — поддержать мирное соглашение между Израилем и «Хамасом». Это следует из заявления Елисейского дворца, которое приводит BFMTV.

Поездка главы государства «соответствует французско-саудовской мирной инициативе по Палестине, старт которой был дан на конференции по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке в сентябре в Нью-Йорке», отмечается в сообщении.

10 октября вступил в силу режим прекращения огня в секторе Газа. Согласно договоренностям сторон, к утру 13 октября «Хамас» должен вернуть израильской стороне 48 живых или погибших заложников. В ответ Израиль должен освободить 250 палестинцев, приговоренных к пожизненному заключению, и более 1,7 тыс. жителей Газы, арестованных после начала военных действий в октябре 2023 года.

