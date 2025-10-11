Несколько человек пострадали в немецком Гисене в результате стрельбы

Неизвестный открыл стрельбу на центральной площади в немецком городе Гисен. Несколько человек получили ранения. Об этом сообщает Bild со ссылкой на заявление полиции.

Точное число и состояние пострадавших не уточняется. Инцидент произошел около 15:10 (16:10 мск) возле букмекерской конторы.

Открывший стрельбу скрылся. Правоохранители заявили, что он не представляет опасности для населения. Полиция оцепила территорию рядом с местом преступления.