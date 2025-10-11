5 тыс. человек присоединились к движению Карапетяна в Армении за полтора месяца

За полтора месяца к политическому движению «По-нашему», основанному арестованным предпринимателем Самвелом Карапетяном, присоединились 5 тыс. добровольцев в Армении. Об этом сообщил координатор движения Нарек Карапетян на отчетном собрании.

Нарек Карапетян отметил, что ежедневно сотни людей обращаются с предложениями помощи по телефону или через интернет. По его словам, у движения уже есть укомплектованная команда и конкретные результаты. Если текущие темпы сохранятся, то в ближайшие месяцы число участников может достичь десятков тысяч, что станет основой для «необратимых изменений в обществе», убежден господин Карапетян.

Координатор связал популярность движения с личностью основателя. «Причина — это Самвел Карапетян, его имя, то доверие, которым он пользуется в народе»,— цитирует Нарека Карапетяна «РИА Новости».

Самвел Карапетян — владелец группы компаний «Ташир Групп» — был арестован в июне по обвинению в публичных призывах к захвату власти. Этому предшествовала ее поддержка в адрес Армянской апостольской церкви, которую власти страны, напротив, критиковали. Его позиция, в частности, вызвала недовольство премьер-министра Никола Пашиняна. Бизнесмен вину не признал.

