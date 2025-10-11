ЦБ проработает запуск платформы для заработка банков на цифровом рубле

ЦБ совместно с банками прорабатывает возможность запуска платформы коммерческих смарт-контрактов в экосистеме цифрового рубля. Механизм позволит банкам получать от этого доход, заявила зампред Центробанка Зульфия Кахруманова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заместитель председателя Банка России Зульфия Кахруманова

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Заместитель председателя Банка России Зульфия Кахруманова

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Это будет означать, что банки могут опубликовать свой смарт-контракт. Ну, по примеру таких магазинов, приложений, стор-магазинов, и, в общем-то, это будет для них элемент, на котором они могут зарабатывать. То есть для них это тоже такой интересный кейс»,— рассказала госпожа Кахруманова в интервью РБК. По ее словам, концепцию планируют опубликовать в первой половине 2026 года.

Пилотные операции еще не начались, однако у некоторых системно значимых банков есть идеи по смарт-контрактам, которые они предлагают клиентам, отметила зампред ЦБ. В соответствии с концепцией каждый банк сможет разрабатывать свой смарт-контракт, учитывая при этом требования безопасности Банка России.

В июле президент России Владимир Путин подписал закон о поэтапном введении в стране цифрового рубля и универсального QR-кода для оплаты. С 1 сентября следующего года клиенты системно значимых банков с годовой выручкой более 120 млн руб. смогут оплачивать покупки цифровыми рублями. Спустя год такую возможность получат клиенты банков с выручкой 30 млн руб. в год. С 1 сентября 2028 года это распространится на все остальные организации.