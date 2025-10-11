В Ярославле археологи нашли крест-тельник XVIII века

В Ярославле в ходе раскопок во дворе усадьбы купцов Матвеевских в Советском переулке археологи нашли крест-тельник XVIII века. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в пресс-службе Демидовского университета.

Фото: ЯрГУ им. Демидова

Материал — медь. Такие кресты появились в конце XVII века, а уже в следующем веке получили широкое распространение.

«На лицевой стороне восьмиконечный Голгофский крест с копием и тростью, Голгофа ступенчатая, с черепом Адама внутри. На оборотной стороне — растительный орнамент, в центре, в ромбическом клейме, плохо читаемые буквы»,— рассказали в вузе.

Напомним, что раскопки этой исторической территории ведутся Ярославской археологической экспедицией под руководством Владимира Праздникова поэтапно с 2022 года. Археологи уже обнаружили там свыше 100 артефактов. Подробнее о находках — в материале «Ъ-Ярославль» «Лютый зверь, дворянская печать и курительные трубки».

Алла Чижова