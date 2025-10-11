Наставник «Локомотива» о поражении в Челябинске: мы просто не смогли забить

Главный тренер ярославского ХК «Локомотив» Боб Хартли считает, что первый период в матче регулярного чемпионата КХЛ против челябинского «Трактора» сыграл решающую роль. Об этом он сказал в ходе послематчевой пресс-конференции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ХК «Локомотив» Фото: ХК «Локомотив»

Напомним, что «Локомотив» уступил «Трактору» со счетом 1:3. Три шайбы ярославцы пропустили в первом периоде. Наставник «Локомотива» объяснил такой результат «неудачными сменами и решениями».

«Соперник забил хорошие голы и увеличил преимущество до 3:0. После этого мы пытались отыграться. Они хорошо оборонялись. Мы создали несколько хороших моментов, но у нас не хватило времени. Игры не всегда складываются так, как хочется: мне кажется, во втором и третьем периодах мы создали несколько хороших моментов, но просто не смогли забить»,— прокомментировал Боб Хартли.

Господин Хартли рассказал, что хорошо в прошедшем матче себя проявили звенья Максима Шалунова и Георгия Иванова, также достойную игру провел Александр Полунин.

«В целом я не люблю говорить, что один игрок сыграл хорошо или плохо. Это командная игра, сезон длинный, и в конце года наступает баланс»,— ответил главный тренер.

13 октября «Локомотив» встретится с «Северсталью» в Череповце.

Ярославский клуб занимает первое место в Западной конференции и третье место — в общей таблице регулярного чемпионата КХЛ с 20 очками.

Алла Чижова