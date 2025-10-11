«Локомотив» уступил «Трактору» в Челябинске

Ярославский ХК «Локомотив» уступил в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Трактора». Игра в Челябинске завершилась со счетом 3:1.

В первом периоде ярославцы пропустили трижды, причем один раз в большинстве, — в составе «Трактора» отличились Джош Ливо, Андрей Светлаков и Семен Дер-Аргучинцев.

Во втором периоде «Локомотиву» все-таки удалось пробить вратаря соперника Сергея Мыльникова — забил нападающий Александр Полунин. Третий период прошел без голов.

Команды встречались в финале Кубка Гагарина 2025 года, тогда «Локомотив» завоевал главный трофей КХЛ. Взяли ярославцы и Кубок Открытия текущего сезона КХЛ, обыграв «Трактор» со счетом 2:1.

13 октября «Локомотив» встретится с «Северсталью» в Череповце.

Алла Чижова