«Диана, Эндимион и Сатир» начнут с $1 млн

Картину Карла Брюллова выставляют на торги за $1 млн. Аукцион состоится 12 октября в Москве. Эстимейт произведения «Диана, Эндимион и Сатир», превышающий в 80 млн руб., объясняют особой ценностью полотна. Две его версии представлены в Третьяковской галерее и Русском музее. Та, что выставлена на торги, была в коллекции мецената Афанасия Шишмарева. Брюллов писал картину специально для него. Второй по значимости лот — единственная сохранившаяся фреска Ильи Репина «Хритос в терновом венце». Она оценивается в 35 млн руб. Всего коллекционерам представят более 170-ти позиций. Среди них пейзажи Ивана Шишкина и литография Марка Шагала. Общий эстимейт лотов превышает 65 млрд руб. Проведет торги Московский аукционный дом.

Сооснователь площадки Сергей Подстаницкий объясняет, почему работы Брюллова и Репина могут вызвать ажиотаж среди коллекционеров: «И Брюллов, и Репин — это два художника, которые являются вершинами национального искусства. Картина Брюллова "Диана, Эндимион и Сатир" — очень красивая вещь. Она сочетает остатки эстетики классицизма с зарождающейся эстетикой романтизма — много из того, чем Брюллов ценен и любим музейщиками и собирателями, да и просто зрителями. К тому же эта картина происходит из знаменитого собрания Афанасия Шишмарева, а он был близким товарищем Брюллова, меценатом целого ряда мастеров.

Чем коллекционерам будет интересна фреска Репина? Она выполнена в очень необычной для художника технике на куске оштукатуренного бетона. Репин был очень заинтересован, как и многие художники его времени в области монументальной живописи. Это уже следующий шаг в развитии художника, когда уходит от академического реализма в импрессионизм, а больше даже в экспрессионизм. В этом смысле, конечно, как такая законченная, выдающаяся вещь большого мастера имеет по-настоящему музейное значение».

Самая дорогая работа Карла Брюллова — этюд для картины «Возвращение папы Пия IX в Рим в 1850 году». 20 лет назад на лондонском аукционе Christie's полотно продали за $750 тыс. В Московском аукционном доме предполагают, что «Диана, Эндимион и Сатир» может побить этот рекорд. Однако вице-президент Международной конфедерации антикваров и артдилеров Михаил Суслов считает, что эстимейт в $1 млн завышен: «Кроме повышения цены, об успехах, касательно продажи этой работы, я не слышал. Сюжет не очень домашний, наверное.

Цена за последние пять лет выросла в три раза. Может, и сработает вариает, когда то, что не купили за $300 тыс., попробовать продать за $1 млн. Обычная практика аукционных торгов подразумевает достаточно комфортный, недорогой эстимей, если мы не говорим о голландском аукционе. Для рынка в любом случае, чем дороже продастся работа, тем лучше. Интересно, когда есть профессиональный эстимейт и предварительная оценка реальной стоимости.

Подборка неплохая, но шедевров нет, к сожалению. Однако их сейчас в принципе мало на рынке. А спрос на картины или на произведения искусства очень высокого уровня есть и в какой-то степени опережает предложение. Я могу понять аукционистов, им нужен хоть какой-то материал, и они готовы брать его уже по любой цене».

Сейчас в Новой Третьяковской галерее на Крымском валу проходит выставка Карла Брюллова «Рим—Москва—Санкт-Петербург». Она будет открыта до середины января.

