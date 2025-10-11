Вучич разочарован предложением России по поставкам газа в Сербию

Вместо ожидаемого долгосрочного газового контракта на три или более года Россия предложила сербской стороне договор, действующий лишь до конца 2025 года. Такое решение противоречит ожиданиям Белграда, заявил президент республики Александр Вучич в интервью Informer.

Господин Вучич подчеркнул, что его страна была честным и надежным партнером, отказавшись от арбитражных разбирательств и других мер ради сохранения дружеских отношений с Россией. Он рассказал, что на встречах с президентом Владимиром Путиным в сентябре упоминал просьбы включить в новый договор гибкие условия поставок, выгодную цену и увеличение объемов газа. Однако итоговое предложение из Москвы выглядит разочаровывающе, убежден сербский президент.

Александр Вучич связал срок договора до нового года с угрозой прекращения поставок при национализации подсанкционной нефтяной компании NIS. По его словам, это послание Москвы сигнализирует о возможности остановки поставок газа с 31 декабря, если Белград пойдет на такие шаги.

В ближайшие дни президент Сербии планирует переговоры с замминистра энергетики России Павлом Сорокиным и главой правления «Газпром нефти» Александром Дюковым. Александр Вучич намерен представить выгодные для российского партнера предложения по выходу из сложившейся ситуации, однако не исключает, что их могут не принять.

Ранее Россия и Сербия обсуждали заключение договора сроком от трех до десяти лет с ежегодными поставками около 2,5 млрд куб. м газа. Текущие поставки идут через газопровод «Турецкий поток» по территории Болгарии. Ситуация с поставками осложнилась после введения санкций США в отношении сербской NIS.