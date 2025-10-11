Недвижимость в ЕС на первом месте

Россияне вновь принялись скупать жилье в Евросоюзе. Объекты в странах ЕС впервые за три года оказались на первом месте по спросу среди всей зарубежной недвижимости. Дома и квартиры в Юго-Восточной Азии, которые раньше лидировали в списке, теперь находятся на второй позиции. Это данные компании Intermark Global. Ее аналитики учитывали данные по сделкам за три квартала текущего года. Выяснилось, что на государства Евросоюза пришелся 41% сделок россиян по приобретению недвижимости за границей. В топе продаж — жилье во Франции, на Кипре, в Испании, Словении и Португалии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Канащук, Коммерсантъ Фото: Роман Канащук, Коммерсантъ

С чем связан рост спроса на недвижимость в Евросоюзе? Эксперт Prian.ru Филипп Березин полагает, что часть покупателей прежде всего интересует возможность оформление иммиграционного статуса: «Недвижимость в Евросоюзе покупают с целью релокации или получения видана жительство. Именно поэтому популярен, например, Кипр. Это одна из немногих стран, где по-прежнему дают ВНЖ на основании покупки недвижимости. Это непросто, и нужно минимум €300 тыс., но все равно этот процесс идет. Если мы говорим про Францию, там можно получить вид на жительство на основании финансовой независимости. Человек должен показать свой доход, кстати, не очень большой, ориентировочно около €30 тыс. в год. Но главное, он должен иметь какой-то адрес, какую-то недвижимость. И именно поэтому объекты во Франции тоже пользуются спросом.

Мы видим традиционный спрос на недвижимость в Испании. Именно эту страну я бы назвал самым популярным направлением. Судя по цифрам от испанских нотариусов, только во втором квартале 2025-го россияне купили 450 объектов. Важно понимать: значительная часть этих сделок, согласно разным оценкам, от 30% до 50% за теми россиянами, кто уже имеет какой-то эмиграционный статус, вид на жительство в Испании, и кому купить проще с точки зрения перевода средств, открытия счетов и так далее. Есть интерес к Словении, Португалии и Греции. Греческая недвижимость и "золотая виза" очень популярны в последнее время. Но есть важное ограничение — греческую "золотую визу можно получить, тольк если у заявителя есть какой-то второй паспорт».

Перевод денег при совершении сделок по приобретению жилья в Европе для россиян по-прежнему затруднен. При этом возможности для проведения подобных операций все же есть. Об этом рассказал член совета директоров инвестиционной платформы SimpleEstate Артем Цогоев: «Все-таки у России остаются возможности переводить большие средства в дружественные страны и оттуда уже с помощью SWIFT-переводов осуществлять платежи — это из вариантов.

Второй вариант, не слишком легальный в России, это криптовалюты. И третий: остаются некоторые банки, у которых есть SWIFT-платежи. Но примет ли их банк в Испании, например? То есть платеж действительно очень сильно затруднен, приходится платить комиссии. Тем не менее такая возможность есть».

Доля спроса россиян на жилье в странах Юго-Восточной Азии в этом году, по данным исследования Intermark Global, составила 32% и снизилась на 10 процентных пунктов. Как подсчитали аналитики, большая часть сделок приходится на Таиланд и индонезийский Бали. На третьей строчке в списке оказались страны Ближнего Востока с долей в 17% против 7% в 2024 году. Здесь максимальный интерес россияне проявляют к жилью в Объединенных Арабских Эмиратах и в Омане.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Андрей Загорский