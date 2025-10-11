ЮНЕСКО потребовало от России согласовать поправки о Байкале до их принятия

Международная организация ЮНЕСКО призвала российские власти направлять все поправки в законодательство об охране озера Байкал на предварительную экспертизу перед их официальным принятием. Об этом сообщил РБК представитель организации.

Законопроект был внесен в Госдуму в июне 2023 года и принят в первом чтении, но уже более двух лет дорабатывается ко второму. Россия уведомила ЮНЕСКО о запланированных изменениях, однако Комитет всемирного наследия заявил о необходимости тщательной оценки поправок с точки зрения их воздействия на уникальный объект всемирного наследия. «Эти предложения и их оценки должны быть представлены в ЮНЕСКО до их принятия»,— уточнили в организации.

В ЮНЕСКО напомнили о прежних предупреждениях, связанных с долгосрочным ухудшением качества воды в Байкале, неопределенностью правового статуса и отсутствием комплексного управления. Комитет призвал к разработке комплексного плана управления озером и безотлагательным мерам по остановке деградации экосистемы. Кроме того, организация попросила пригласить на Байкал совместную миссию ЮНЕСКО и Международного союза охраны природы летом 2026 года, а также подготовить отчеты о состоянии объекта к февралю и декабрю 2026-го.

Законопроект направлен на решение так называемой «правовой аномалии» в Центральной экологической зоне Байкала, где 159 населенных пунктов из-за особого охранного статуса не могут обрести частную собственность на землю и ремонтировать инфраструктуру.