Экс-постпред Федотов предложил спросить у ЮНЕСКО о «правовой аномалии» Байкала

Бывший постпред России при ЮНЕСКО Михаил Федотов предложил обратиться в организацию для решения «правовой аномалии» Байкала. Проблема связана с тем, что из-за статуса объекта всемирного наследия местные жители лишены некоторых возможностей.

«Мой совет — обратиться к ЮНЕСКО со словами: “Подскажите, что могут предложить ваши эксперты для того, чтобы решить эту проблему?”» — заявил Михаил Федотов (сейчас занимает должность главы кафедры ЮНЕСКО по авторскому праву НИУ ВШЭ) в интервью РБК. Он отметил, что необходимо разговаривать с местными жителями, чтобы узнать об их проблемах. Важно различать интересы населения и владельцев крупного и среднего бизнеса, ведь часто за выступлениями жителей стоят интересы других людей, подчеркнул господин Федотов.

«Правовую аномалию» Байкала нужно решить так, чтобы все остались в выигрыше, убежден эксперт. По его словам, важно понимать, что проживание на территории объекта всемирного наследия — это «великое счастье», с одной стороны, и «великая ответственность», с другой.

Закон «Об охране озера Байкал» действует с 1999 года. Он ограничивает человеческую деятельность в Центральной экологической зоне (ЦЭЗ): на самом озере и прилегающих к нему территориях. В сентябре 87 ученых направили президенту России Владимиру Путину письмо с просьбой не допустить принятия законопроекта, разрешающего сплошные рубки леса в ЦЭЗ Байкала.

