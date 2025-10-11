«Дом высших агентов железнодорожной службы» внесли в реестр памятников

В Ярославле «Дом высших агентов железнодорожной службы» XX века включили в реестр объектов культурного наследия (ОКН) регионального значения. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

Объект находится на улице 1-я Тарная, 3 — это чуть дальше памятника паровозу на Московском проспекте, на участке между железнодорожными путями. Здание строилось для высших агентов железнодорожной службы и стало частью комплекса мастерских.

Как отмечают в областном правительстве, здание, построенное в редком для региона стиле модерн, «отражает важные аспекты исторического развития железнодорожного транспорта в России».

«На сегодняшний день здание продолжает использоваться как жилое помещение, однако его статус памятника культуры позволит сохранить историческую ценность и архитектурное наследие для будущих поколений»,— сообщила руководитель областной службы охраны ОКН Светлана Охинцева.

Ранее «Ъ-Ярославль» сообщал, что в реестр ОКН также включили здание бывшей хлебопекарни сиротского приюта на улице Максимова, 3, которое было снесено в 2024 году.

Алла Чижова