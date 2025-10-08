Разрушенный дом в центре Ярославля внесли в реестр памятников

Утраченное здание бывшей хлебопекарни сиротского приюта на улице Максимова, 3, в Ярославле включили в реестр объектов культурного наследия (ОКН). Приказ об этом издала ярославская служба охраны ОКН.

Фото: Ольга Мазанова Фото: Ольга Мазанова

В настоящий момент здания не существует, оно было снесено в июне 2024 года собственником. От него остался только фрагмент одной стены. «Ъ-Ярославль» сообщал, что Кировский районный суд Ярославля оштрафовал ООО «Пионер-1» на 100 тыс. руб. за снос исторического здания без получения необходимого разрешения.

В июне 2025 года служба охраны ОКН издала приказ о включении «Здания бывшей хлебопекарни сиротского дома с квартирой служителя», 1899, в реестр выявленных ОКН. ООО «Пионер-1» обжаловало приказ в арбитражном суде и просило наложить обеспечительные меры по иску.

«В случае непринятия испрошенной обеспечительной меры Обществу будет нанесен значительный ущерб; остаток фрагмента стены будет включен в реестр объектов культурного наследия, исключить который из этого реестра будет уже практически невозможно», — приводится позиция истца в определении суда.

Однако суд отказал в обеспечительной мере, рассмотрение дела по существу продолжается. Теперь на месте снесенного дома запрещено новое строительство. Приказ разрешает только работы по сохранению памятника.

Антон Голицын