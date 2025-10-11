На нескольких пляжах Севастополя обнаружили пятна мазута

На нескольких пляжах Северной стороны Севастополя обнаружили точечные пятна мазута. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.

«Массового загрязнения береговой линии в Севастополе нет. Есть точечные выбросы мазута всего в нескольких местах»,— написал губернатор в Telegram-канале. Он отметил, что в будущем еще существует вероятность небольших очаговых выбросов в районе пляжей Северной стороны.

В Севастополе еще не было сообщений о птицах, загрязненных мазутом, добавил Михаил Развожаев. По его словам, в случае необходимости городские власти готовы развернуть пункт помощи на базе ветеринарной клиники.

Сейчас в сборе мазута участвуют Спасательная служба Севастополя, департамент городского хозяйства, Севприроднадзор и операторы пляжей. Кроме того, две лодки для сбора отходов установили на пляжах «Любимовка-1» и «Любимовка-2». Помощь волонтеров не требуется, подчеркнул губернатор региона.