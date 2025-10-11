Британские самолеты-разведчики 12 часов патрулировали территорию у границы РФ

Великобритания совместно с США и другими странами НАТО 9 октября провела 12-часовую воздушную операцию по патрулированию территории у границ России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны королевства.

В миссии участвовали два британских военных самолета — разведывательный RC-135 Rivet Joint и патрульный противолодочный P-8A Poseidon. Они вылетели из Арктического региона в обход Белоруссии и Украины при поддержке американского заправщика KC-135.

Министр обороны Великобритании Джон Хили охарактеризовал миссию как «содержательную совместную операцию» с союзниками из США и НАТО. По его словам, такие действия направлены на укрепление безопасности воздушного пространства блока. Патрулирование следует считать ответом на рост числа инцидентов с беспилотниками в Польше, Румынии и других странах альянса, пояснил господин Хили.

