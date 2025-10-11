Самолет из Антальи в Самару вылетает без пассажиров

Пассажиров авиарейса XC-8045 Анталья — Самара, который должен был прибыть в Самару в 3:15 в ночь с пятницы на субботу, но был посажен в Уфе в связи с временным запретом прилетов и вылетов из-за опасности нахождения в воздушном пространстве региона БПЛА, отправили из Уфы автобусами. Об этом «Ъ-Волга» сообщили производственно-диспетчерской службы аэропорта Уфы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Главный диспетчер службы уфимского аэропорта пояснила, что турецкая авиакомпания Corendon Airlines уже ответила на запрос аэропорта и дала гарантию оплаты перевозки пассажиров в Самару автобусами, после чего, в 15:00 уфимского времени, два автобуса с пассажирами (158 взрослых и 25 детей) выехали в Самару. Также главный диспетчер сообщила «Ъ-Волга», что экипаж самолета B-737 MAX8 авиакомпании, который выполнял авиарейс, «уже отдохнул, прибыл в терминал и в течение часа вылетит на Самару» (до 16:30 самарского времени).

На вопрос, почему невозможно было отправить пассажиров из Антальи так же самолетом, в диспетчерской службе ответили, что «по законодательству это делать не положено», «не может растаможенный борт вывозить пассажиров уже внутренним авиарейсом», «такой установлен порядок».

Как ранее сообщал «Ъ-Волга», в региональных Telegram-каналах пассажиры авиарейса XC-8045 Анталья — Самара высказали возмущение ситуацией, сложившейся с необъяснимо длительной задержкой продолжения их маршрута до Самары после посадки в Уфе на запасной аэродром. И хотя к 6:00 стало известно, что аэропорт Курумоч открыт, их так и не отправили самолетом в Самару. Всю ночь они провели в зале ожидания, а вместо направления пассажиров в Самару их багаж растаможили и пообещали отправить дальше автобусами, но и это обещание долго не исполнялось. В уфимском международном аэропорту ответили, что длительная задержка была связана с необходимостью отдыха экипажа, у которого истекло допустимое рабочее время, а также в связи с ожиданием ответа авиакомпании Corendon Airlines о гарантиях оплаты трансфера пассажиров автобусами до Самары.

В пресс-службе аэропорта Курумоч разъяснять ситуацию отказались, заявив, что комментарии по ней должен дать авиаперевозчик.

Сергей Титов