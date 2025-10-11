Пассажиров авиарейса из Анталии отправляют в Самару автобусом

Из-за ночной атаки БПЛА и объявленных Росавиацией в ночь с пятницы на субботу временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Самары, Ульяновска и Казани самолет международного авиарейса XC-8045 Анталья — Самара, выполняемого турецкой авиакомпанией Corendon Airlines ушел на запасной аэродром и сел в международном аэропорту Уфы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Пассажиры авиарейса сообщили в Telegram-каналах о своем возмущении сложившейся ситуацией в связи с тем, что, несмотря на открытие к 6:00 утра аэропорта Курумоч, их так и не отправляют в Самару. «Сидим в аэропорту Уфы, время 12.36, а должны были в 03.25 выйти из самолета в Самаре», пишут они, отмечая, что сотрудники аэропорта им объяснили, что этот самолет — зарубежных авиалиний, и он не имеет права далее. «Нам выдали багаж, растаможили. И теперь очень много людей ждут автобусы, о которых перевозчики не могут договориться. Неизвестно, когда будут автобусы, и какие. Люди устали, голодные. За это время были выданы вода и сэндвич. Представитель авиакомпании решает вопрос медленно, без нужной деловитости. Здесь и дети, и пожилые люди. И сообщают, что будет только один автобус», — пишут обеспокоенные пассажиры.

В аэропорту Курумоч прояснить ситуацию «Ъ-Волга» не смогли, отметив, что все вопросы по этому авиарейсу следует задавать авиакомпании.

Главный дежурный диспетчер производственно-диспетчерской службы аэропорта Уфы пояснил «Ъ-Волга», что «у экипажа авиакомпании Corendon Airlines вышло допустимое рабочее время, и он не может продолжить авиарейс, сейчас экипаж отдыхает». По словам диспетчера, в связи с этим действительно «весь багаж пассажиров растаможен, они выведены из “чистой зоны”, далее их отправят автобусами в Самару». «Сейчас задержка связана с тем, что ждем ответа от авиакомпании — они должны дать либо гарантийное письмо об оплате автобусов, либо произведет оплату трансфера сразу»,— заявили в аэропорту, отметив, что представитель авиакомпании Corendon Airlines в аэропорту Уфы «вплотную занимается этим вопросом», но когда проблема будет решена, «пока не известно». Расстояние между Уфой и Самарой около 500 км, на доставку пассажиров автобусами может уйти около шести часов.

На онлайн-табло аэропорта Курумоч размещена информация, что прибытие рейса XC-8045 из Уфы ожидается в 15:55. Насколько информация достоверна, пока не известно.

Сергей Титов