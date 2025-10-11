«Роскосмос»: огневые испытания первой ступени ракеты «Союз-5» прошли успешно

Госкорпорация «Роскосмос» объявила об успешном завершении наземных огневых испытаний первой ступени ракеты-носителя «Союз-5». Испытания прошли 10 октября в Научно-испытательном центре ракетно-космической промышленности и длились 160 секунд.

Двигатель РД-171МВ, установленный в первой ступени, развивает тягу 800 т и работает на экологически чистом топливе — керосине и жидком кислороде. В «Роскосмосе» подчеркнули, что двигатель отработал штатный режим, что открыло возможность перейти к летно-конструкторским испытаниям ракеты. Их планируют начать в ближайшее время на предприятии Ракетно-космического центра «Прогресс», который ведет разработку «Союза-5».

Ракета-носитель «Союз-5» относится к среднему классу с увеличенной грузоподъемностью и предназначена для запуска автоматических космических аппаратов на различные околоземные орбиты в рамках совместного с Казахстаном проекта «Байтерек».

Первый пуск «Союза-5» намечен на конец декабря 2025 года с космодрома Байконур, а начало полномасштабной эксплуатации запланировано на 2028 год.