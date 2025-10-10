На Филиппинах объявлена угроза цунами после землетрясения магнитудой 7,4

Землетрясение произошло у берегов Филиппинских островов в ночь на пятницу, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Геологическую службу США. В прибрежных районах объявлена угроза цунами.

Магнитуда землетрясения составила по разным оценкам от 7,4 до 7,6. Эпицентр определен в 144 км от порта Давао на глубине 58 км под морским дном.

Об угрозе цунами в пределах 300 км от эпицентра объявило Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA). В отдельных районах Филиппин ожидаются волны высотой 1—3 м.

Эрнест Филипповский