Пограничники Эстонии перекрыли дорогу в Псковскую область из-за активности РФ

Эстонские пограничники перекрыли автодорогу, которая частично проходит по части Псковской области, более известной как «Саатсеский сапог», сообщает ERR. Проезд закрыли во избежание эскалации, так как департамент полиции и погранохраны Эстонии заметил более многочисленное подразделение России, передвигающееся рядом с границей.

Оперативный руководитель Лыунаской префектуры Кюнтер Педоск пояснил, что изначально пограничники выставили патрули с обеих сторон дороги и пообщались с проезжающими водителями. Их предостерегли избегать «Саатесский сапог» из-за активности российских военных. Объезд организовали через населенные пункты Вярска, Трески, Матсури и Сесники.

Ранее «Ъ» сообщал, что Эстония планирует построить противотанковый ров на границе с Россией к 2027 году.

Андрей Маркелов