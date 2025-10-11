Пограничники Эстонии перекрыли дорогу в Псковскую область из-за активности РФ
Эстонские пограничники перекрыли автодорогу, которая частично проходит по части Псковской области, более известной как «Саатсеский сапог», сообщает ERR. Проезд закрыли во избежание эскалации, так как департамент полиции и погранохраны Эстонии заметил более многочисленное подразделение России, передвигающееся рядом с границей.
Фото: Надежда Буаллаг, Коммерсантъ
Оперативный руководитель Лыунаской префектуры Кюнтер Педоск пояснил, что изначально пограничники выставили патрули с обеих сторон дороги и пообщались с проезжающими водителями. Их предостерегли избегать «Саатесский сапог» из-за активности российских военных. Объезд организовали через населенные пункты Вярска, Трески, Матсури и Сесники.
Ранее «Ъ» сообщал, что Эстония планирует построить противотанковый ров на границе с Россией к 2027 году.