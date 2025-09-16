Эстония планирует построить противотанковый ров на границе с Россией к 2027 году

К 2027 году правительство Эстонии запланировало сооружение на границе с Россией рва протяженностью 40 км, передает национальный телеканал ERR. Представитель Генерального штаба Сил обороны Эстонии Айнар Афанасьев заявил телеканалу, что к этому времени эстонские власти также хотят установить на границе 600 бункеров.

«В этом году планируется создать два опорных пункта: один на северо-востоке Эстонии, другой на юго-востоке Эстонии, состоящие из 14 бункеров, которые будут дополнительно размещены на ландшафте здесь (на юго-востоке Эстонии). В этом году также планируется создать складские помещения»,— заявил господин Афанасьев. По его словам, у Эстонии есть естественная преграда в виде реки Нарвы, которая позволяет не возводить противотанковые сооружения на болотистой местности вокруг нее.

Всего Таллин хочет построить оборонительную зону протяженностью 100 км и глубиной 40 км. В апреле телеканал сообщал о планах эстонского правительства начать строительство осенью этого года.

Эстония, Латвия и Литва договорились создать линию обороны у границ с Россией и Белоруссией в январе 2024 года. На линии обороны планировали разместить 600 бетонных оборонительных сооружений. Общая стоимость проекта оценивалась в €60 млн.