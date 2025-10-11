Студенты демонстрируют не свой интеллект

Почти четверть студенческих работ в России написана с помощью искусственного интеллекта. Годом ранее этот показатель не превышал и 18%. Такие данные приводит система «Антиплагиат» на основе проверки 7 млн студенческих работ. Эта тенденция подтверждается и опросами портала «Анкетолог». Около 87% студентов ведущих вузов заявляют, что используют ИИ в обучении. Схожая картина и в школах: там 62% учеников применяют нейросети. Наиболее востребован ИИ в гуманитарных и социальных науках, где его используют четверть студентов. Реже к нему прибегают в естественно-научных дисциплинах — около 10%.

При правильном подходе искусственный интеллект может быть и помощником студентам, считает старший преподаватель Российского экономического университета имени Плеханова Кристина Смекалина: «Действительно, за последние несколько лет работ, написанных с помощью нейросетей, стало в разы больше. Это видно по тексам, формулировкам, построению предложений. Через какое-то количество проверок такие тексты удается легко распознавать.

По поводу пользы или вреда применения ИИ студентами уже давно ходят, не побоюсь этого слова, ожесточенные, активные дискуссии. Нейронка — хороший помощник как в учебе, так и в профессиональной деятельности, но только в том случае, если ее грамотно применять. Например, писать правильный промт, проверять, что получилось, адаптировать под стиль и формат. То есть полностью перерабатывать результат. Но все же обучение — это вещь персональная и необходимая человеку. И ему решать, получать ли максимальное количество знаний и навыков через упорный труд или все же сдавать работы, сделанные нейросетью.

Силу и душу, вложенную в работу чаще всего видно, это ценится и преподавателями, и комиссиями, и экзаменаторами. А за работу, сделанную нейросетью, сложно получить высокий балл. И это нечестно по отношению к тем, кто действительно старался».

Использование нейросетей иногда имеет и негативные последствия. Студенты не получают те навыки и знания, за которыми пришли в университет, считает преподаватель Институт международных экономических связей Сергей Суетин: «Студенты все чаще используют искусственный интеллект не по назначению. Например, выдают сгенерированный текст за свой личный. Естественно, такого быть не должно. Кроме того, такие современные системы, как "Антиплагиат", позволяют получить достаточно качественную оценку работы студента, но при этом ни одна система не лишена ошибки, поэтому преподаватель — это то звено, которое должно ответить на конкретный вопрос. А выяснить, сгенерирован текст или нет — уже работа педагога. На самом деле, если работа в вузе ведется полноценно, а выполненное студентом задание не соответствует требованиям, это будет выявлено в любом случае, на любом из этапов».

Основная причина использования искусственного интеллекта — экономия времени. Как пишет ТАСС, более 75% студентов отмечают, что ИИ помогает им высвобождать ресурсы. При этом как следует из опроса Высшей школы экономики, преподаватели в 85% случаев не замечают использование нейросетей, так как не имеют методик для его выявления. При этом студенты чаще применяют нейросети не для прямого создания текста, а для редактирования и дополнения своих материалов. Это, в частности, привело к общему снижению уровня плагиата в работах, рассказал руководитель профиля «Гейм-дизайн» в Институте бизнеса и дизайна B&D Александр Ветушинский: «Если искусственным интеллектом пользуются, например, художники или дизайнеры, то делают это для того, чтобы собрать пул референсеров.

А вот с текстами действительно все плохо, потому что не всегда можно распознать, создан ли он с помощью ИИ. Я вполне допускаю, уже и книги пишут, используя эти инструменты. В студенческой среде и раньше была распространена практика скачивания текстов в интернете. Но теперь появился гораздо более качественный инструмент, потому что он зачастую не распознается как плагиат, а выглядит авторской работой. Его легко адаптировать, снова пропустив через нейросеть, и будет сложно отследить, сделан ли он при помощи искусственного интеллекта».

Решение проблемы собеседники “Ъ FM” видят в регулярном обновлении образовательных программ — как минимум несколько раз в год. Также в обучении можно применять и сам искусственный интеллект: например, вузы могли бы готовить студентов к работе с ошибками нейросетей.

