Мерзлякова посетила уральское СИЗО после сообщений о привилегиях для мусульман

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова устроила проверку в СИЗО №5 Екатеринбурга после письма заключенного об особых условиях содержания для мусульман, сообщили в Совете по правам человека (СПЧ). Омбудсмен обошла камеры учреждения и пообщалась с подсудимыми.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Татьяна Мерзлякова (вторая справа) в СИЗО №5 Екатеринбурга

Фото: Пресс-служба Совета по правам человека Татьяна Мерзлякова (вторая справа) в СИЗО №5 Екатеринбурга

Фото: Пресс-служба Совета по правам человека

«Раньше СИЗО №5 был чисто женским изолятором, а теперь здесь содержатся более 20 транзитных мужчин, которых доставили для суда по тяжким статьям в Екатеринбург. Это осложняет обстановку в учреждении, но каких-либо привилегий у людей, исповедующих ислам, Татьяна Мерзлякова не обнаружила»,— подчеркнули в СПЧ.

Татьяна Мерзлякова добавила, что заключенные не испытывают дискомфорта от обрядов и совершения намаза со стороны мусульман в СИЗО. «Мы наметили провести круглый стол на тему соблюдения мусульманских обрядов в наших колониях. Обсудим, что надо сделать, чтобы не было вопросов у тех, кто не соблюдает мусульманские обычаи и традиции, и в то же время, чтобы мы не нарушали свободу вероисповедания»,— заверила уполномоченный.

Госпожа Мерзлякова отметила, что также проверила сообщения о приготовлении мусульманами пищи в камерах и сильном запахе от нее, из-за которого «женщины испытывали постоянное чувство голода». «Подсудимая сидит рядом с пищеблоком, где недавно был сделан ремонт, и действительно чувствовала запах, но он был не из камер, а с кухни изолятора. Других женщин, с которыми поговорила Татьяна Мерзлякова, эти ароматы не волнуют»,— пояснили в СПЧ.

В конце осмотра СИЗО Татьяна Мерзлякова поблагодарила врио начальника учреждения Дениса Косова за то, что он «постоянно что-то совершенствует». «Мы поняли, что система работает. Системе очень сложно работать в этих условиях, но люди справляются, и мы будем надеяться, что какие-то моменты мы поправим вместе»,— сказала омбудсмен.

Проверка прошла после письма члену совета СПЧ, главному редактору информагентства «Регнум» Марине Ахмедовой. В нем заключенная рассказала, что в СИЗО находился «тюремный джамаат», мусульманской общине разрешали готовить еду прямо в камере и в качестве «смотрящего» за их отделением назначили сотрудника-мусульманина. В ГУФСИН России по Свердловской области соответствующую информацию опровергли.

Василий Алексеев