ГУФСИН: в СИЗО Екатеринбурга нет особых привилегий для мусульман

Для мусульман, которые находятся в екатеринбургском СИЗО, нет особых условий содержания, сообщили в пресс-службе ГУФСИН России по Свердловской области. Информация о том, что члены мусульманской общины якобы пользуются особыми привилегиями, не соответствует действительности.

В пресс-службе подчеркнули, что никаких послаблений обвиняемым, подозреваемым и осужденным, исповедующих ислам, в СИЗО нет. Согласно законодательству РФ, они имеют право на совершение религиозных обрядов в СИЗО, при этом представители традиционных религиозных конфессий регулярно посещают учреждения для оказания духовной помощи, а общение с ними контролируется сотрудниками учреждений. Вся религиозная литература также проходит проверку.

«В публикациях СМИ говорится о том, что члены мусульманской общины якобы имеют самодельные плиты и используют их для приготовления пищи. Обращаем внимание, что использование в камерных помещениях электрических плит для приготовления пищи запрещено действующим законодательством. Согласно нормам довольствия, горячее питание в СИЗО готовится в общем пищеблоке, какой-либо разницы в гарантированном питании для лиц, содержащихся в учреждении, не существует»,— добавили в свердловском ГУФСИН.

Жалоб и заявлений по данному вопросу в ГУФСИН не поступало с учетом того, что исправительные учреждения постоянно посещают представители прокуратуры, уполномоченного по правам человека, члены ОНК и общественные деятели. Член общественного совета при ГУФСИН России по Свердловской области отметил, что никогда не сталкивался с тем, чтобы у людей определенного вероисповедания были привилегии в содержании. «Я 12 лет посещал следственные изоляторы в Екатеринбурге. Посещал корпуса и камеры. В камерах люди разных вероисповеданий находятся. Все содержатся в одинаковых условиях, питание у всех гарантированное. Плиток нет тоже в камерах, все готовится на пищеблоке поварами. У всех есть спальные места, перенаселенности тоже нет»,— сказал он.

Ранее член Совета по правам человека при президенте РФ Марина Ахмедова сообщила в своем Telegram-канале, что получила письмо, в котором говорится, что в екатеринбургском СИЗО находился «тюремный джамаат», мусульманской общине разрешали готовить еду прямо в камере, а в качестве «смотрящего» за их отделением назначили сотрудника-мусульманина. При этом значительная доля из них обвинялась по ст. 205 УК РФ (террористический акт). Она также отметила, что в Совете о проблеме знают.

